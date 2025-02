NAPOLI vs INTER – Iniziata, ieri, la vendita libera degli ultimi tagliandi per il Big Match contro i Campioni d’Italia

Da ieri, è partita la vendita libera degli ultimi, preziosi tagliandi disponibili per il big match di inzio marzo, contro i Campioni d’Italia in carica. Si tratta di uno scontro diretto al vertice tra le prime della classe di questo avvincente campionato che vede il Napoli di Conte, in testa alla classifica con pieno merito. Non vi è alcun dubbio sul sold out, allo Stadio Maradona. Al momento sono disponibili ancora poche migliaia di biglietti che partono dai 45 euro per le Curve inferiori per finire ai 215 per la Tribuna Posillipo Premium. Questi, infatti, i prezzi stabiliti dalla società azzurra:

Curve Inferiori: 45 euro

Curve Superiori: 60 euro

Distinti inferiori 90 euro

Distinti superiori: 120 euro

Distinti superiori premium: 135 euro

Tribuna Nisida: 140 euro

Tribuna Posillipo: 185 euro

Tribuna Posillipo Premium: 215 euro.