Zaccaria, Zamboni, Verna, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolo a NM LIVE

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli, nessuna crisi, parlerei di occasioni perse ma anche di miracolo, Raspadori può essere una pedina importante”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Non si tratta di crisi, è una squadra che non perde una partita non so più da quanto tempo. Sono occasioni perdute, perché ha perso 6 punti, resta il rimpianto che con una campagna acquisti e cessioni più adeguata, a quest’ora staremmo parlando di un’altra cosa. Parlerei di occasioni perdute, ma anche di miracolo. Un allenatore che guarda il secondo negli occhi e dice “adesso chi metto” è avvilente. La Juventus ha fatto entrare in campo dei campioni contro l’Inter, facendo restare fuori Vlahovic. Anche l’Inter ha tenuto fuori calciatori che cambierebbero volto a qualsiasi squadra. Inter e Juventus giocano le coppe e hanno una rosa più ampia. Il Napoli non ha speso i soldi di Kvara, ma ha dato via Folorunsho per prendere Billing e non ha trattenuto Zerbin, c’è una rosa corta. Raspadori è uno dei più freschi, perché ha giocato poco, rappresenta una variante importante sul piano tattico. Conte è uno dei più bravi allenatori, il Napoli con il 4-3-3 l’hanno studiato tutti mettendo anche in campo le contromosse. Più vai avanti e più ti prendono le misure. Usare Raspadori al fianco di Lukaku, spariglia e rende le carte meno scontate. E’ una pedina che in questa fase del campionato può essere determinante, può rappresentare una svolta. La partita con l’Inter è una partita nella quale il Napoli ha due risultati, può anche pareggiare. Per la trasferta di Como c’è il rischio di una sottovalutazione, è una squadra ricca di giovani di talento, ma è altalenante. Speriamo che il Como sia deludente contro il Napoli. Abbiamo una certezza, Conte è un martello e nella mente dei calciatori non si può affacciare l’idea che quella di Como sia una passeggiata di salute, va affrontata con determinazione. L’unica incognita è che giocano sempre gli stessi, può esserci una usura sul piano fisico e mentale, speriamo che questo non si presenta e che portano avanti questo miracolo sportivo”.

NM LIVE – Zamboni: “Il Napoli ha fatto il massimo vista l’emergenza, la partita contro il Como giusta per riprendere la corsa Scudetto”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Che occasioni ha perso il Napoli in queste ultime partite? Il Napoli è in emergenza, credo che abbia fatto il massimo di quello che poteva fare. Ci stanno nel corso di un campionato momenti così. Niente di grave e nulla di perso, i campionati non sono fatti di cose lineari, ma anche di cose imprevedibili che vanno gestite. Nessuna crisi, il Napoli è ancora primo e ha tutte le potenzialità per portare a termine il suo obiettivo. Parlare di crisi essendo a +2 dall’Inter che ha speso di più rispetto al Napoli, credo che sia eccessivo. La partita di Como credo sia la partita giusta al momento giusto per riprendere la corsa per lo Scudetto. Non bisogna sottovalutarla, ma la differenza credo che si vedrà. Adesso conta l’aspetto psicologico e Conte su questo è molto forte. Conte non dirà mai che ci siamo per lo Scudetto, forse prima dell’ultima partita se si dovesse trovare a +4. E’ giusto farlo, per non avere cali di tensione. Mancano ancora tante partite e dietro c’è l’Inter che è uno squadrone. Sulla carta l’Inter è più forte, ma poi non conta solo la carta, conta la fame di vincere e la cattiveria agonistica. Non sempre la squadra più forte vince”.

NM LIVE – Verna: “Napoli, il Como è una squadra ostica, giocherei ancora con il 3-5-2 con Raspadori”

NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Como ha fatto delle grandi cose a Firenze, qui c’è anche una differenza di mercato. E’ una squadra ostica e già a Napoli fece una bella partita. Bisogna portare a casa un risultato che è alla portata del Napoli. L’Atalanta potrebbe essere rimotivata e rilanciata in campionato, se non va avanti nelle coppe. Adesso bisogna giocare tutte le partite come se fossero delle finali. Una squadra che gioca una volta a settimana, non si può permettere di pensare alla partita successiva. Rispetto alla partita con l’Inter, ho una speranza: quella flessione che c’è e quella brillantezza che è mancata nelle ultime tre partite, possa essere dovuta a qualche alchimia di preparazione finalizzata al tenerli al meglio agli inizi di marzo. Dopo il secondo tempo contro la Juventus, il Napoli si è un po’ smarrito, hanno fatto la loro parte anche gli infortuni. Non credo che vada toccato il 3-5-2 contro il Como, che ha valorizzato anche Raspadori che è stato il migliore in campo contro la Lazio. Soprattutto se non sono in piena forma Olivera e Spinazzola. C’è un errore di Conte sulle sostituzioni, non le gestisce come fa con il piano partita. Non mi piace che giochi sempre con gli stessi e con sostituzioni tardive. Qualche altra idea poteva esserci, bisogna capire se saranno utilizzati Billing e Hasa. Zerbin sta facendo bene da quando è stato ceduto. In un contesto come quello del mercato fatto, perché cedere Zerbin, che qualche meccanismo lo aveva introitato, e prendere Hasa e Billing? Anguissa in diffida? Sono tredici finali e bisogna pensare partita per partita, essendo in lizza per lo Scudetto e hai la possibilità che questo possa accadere, ogni partita va giocata con la massima grinta e non bisogna pensare alla successiva, a meno che non ci sia una questione di preparazione. Preferirei, per la seconda partita consecutiva, confermare il 3-5-2 e dare la possibilità a Raspadori di esprimersi al meglio, per dare tempo ai calciatori infortunati di recuperare”.

NM LIVE – Mora: “Il cammino del Napoli resta importante e positivo, mi aspetto il 3-5-2 contro il Como”

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “La parola crisi non si addice a quello che stiamo vedendo, il cammino del Napoli è importante e positivo. Conte è stato privato della fascia sinistra, rimane il rammarico ma non è facile. Se avessimo potuto firmare il pari con la Lazio, un pensierino lo avremmo fatto tutti. Sono tre risultati positivi in un cammino del Napoli che resta ottimo. Aspetterà con grande ansia il recupero di Olivera, che ha fatto benissimo. Non deve avere fretta perché dopo Como c’è l’Inter. Mi aspetto il 3-5-2 contro il Como, visto che a Roma ha fatto bene, con un Raspadori che si è espresso benissimo. Questa squadra sta bene, ma ha preso gol su disattenzioni individuali. Credo che non centri il calo fisico, ma un calo di concentrazione. Quando stai portando a casa un risultato importante, l’attenzione deve essere ottimale. Dia fa un gol incredibile, il Napoli deve continuare su questa impronta di gioco, ma deve alzare l’attenzione. Il Genoa può fare uno scherzo all’Inter? Lo possiamo sperare, il Genoa sta facendo bene e l’Inter non è quello squadrone imbattibile al momento. Il Genoa non è la Juventus, ma è una squadra temibile e gioca un buon calcio quando sta bene. Il Napoli, però, deve guardare in casa propria e portare avanti i risultati. Pecchia esonerato dal Parma? A inizio anno, avevano elogiato il modo di allenare e di giocare del Parma. Quando inanelli un filotto di risultati negativi, è normale che a pagare sia l’allenatore. Non sono d’accordo sul suo esonero, perché era giusto per la crescita di questa squadra. Auguro al Parma che da questa sconfitta di tutti possa prendere spunto e risollevarsi, per trovare la salvezza”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Il Napoli doveva sfruttare le partite con Roma e Udinese, Raspadori può essere l’uomo in più per gli azzurri”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sono un po’ arrabbiato, il Napoli ha buttato via dei punti fondamentali con Roma e Udinese. Il Napoli deve sfruttare di più i passi falsi dell’Inter. Non penso sia crisi, sono tre pareggi e l’Inter non sta facendo più del Napoli. E’ un campionato livellato, ma il Napoli doveva sfruttare le partite con Roma e Udinese. Lukaku? Deve segnare di più, è un calciatore che sta facendo poco su questo aspetto, contro la Lazio ha fatto un solo tiro in porta. Deve fare 15-20 gol e adesso il Napoli ne ha bisogno. Questa domenica il Napoli è stato un po’ fortunato, visto gli stop di Inter e Atalanta. Il Napoli adesso deve vincere contro il Como. Retegui sta facendo un grande campionato, ma Lukaku doveva essere come lui, non dico 20 gol ma almeno 15 gol si. Sta venendo un po’ meno questa situazione qui e con l’infortunio di Neres c’è più difficoltà, ma andiamo avanti. Raspadori? E’ entrato molto bene, ha fatto una grande partita. Può essere l’uomo in più del Napoli, può fare più ruoli e può compensare l’assenza di Neres. Il Como gioca a calcio e non butta mai via la palla. E’ una squadra che vuole giocare sempre a calcio, l’allenatore preferisce perdere ma non pareggiare. E’ una partita difficile. Tutti aspettano la partita con l’Inter, ma bisogna arrivarci con una mentalità forte, devi fare punti adesso per arrivarci al meglio. Anguissa diffidato? Io guarderei partita dopo partita, questi sanno fare il fallo al momento giusto e trattenersi al momento giusto. Pensiamo al Como e poi all’Inter”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, il Como non va sottovalutato, si farà il possibile per avere almeno Olivera, le ultime su Spinazzola”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “E’ bella questa crisi. E’ vero che non vinci da tre partite di fila e poi ti trovi a +2 dall’Inter, con una lunghezza in più. Per i nerazzurri è stato uno stop forte quello contro la Juventus. Il Como è una squadra non facile da affrontare e non si chiude in difesa. Speriamo che questa settimana possa dare notizie positive in termini di recuperi. Si farà il possibile a Como di avere a disposizione Mathias Olivera, farà un provino credo a fine settimana. Poi vedremo se ci sarà l’opportunità anche per Spinazzola. Sicuro entrambi dovrebbero esserci contro l’Inter. La partita contro il Como non va sottovalutata, presenta delle insidie abbastanza evidenti. Ricordiamo che il Como ha battuto la Fiorentina, bisogna fare attenzione. Io non penso sia calo fisico, penso più a un calo di concentrazione quando ci sono questi errori, penso al gol di Isaksen dalla lunga distanza, dove il Napoli poteva chiudere meglio. Lukaku è il miglior realizzatore del Napoli, però mi aspetto qualche gol in più da lui”.