Castel Volturno – Ieri niente riposo per il Napoli che è tornato ad allenarsi in vista dell’anticipo di sabato al Bentegodi di Verona

All”indomani della gara infausta della New Balance Arena di Bergamo, contro l’Atalanta, gli azzurri, al Training Center di Castel Volturno, sono tornati ad allenarsi in vista dell’anticipo di sabato alle ore1 18, al Bentegodi, contro il Verona, in una gara da vincere a tutti i costi. Ieri, gli uomini di Conte, che non hanno riposato, hanno svolto una seduta mattutina. Coloro i quali non sono scesi in campo, con gli orobici, dal primo minuto, hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica. Grande amarezza tra i giocatori per ciò che è accaduto, domenica, però, adesso la rabbia è tanta e vi è l’intenzione di metterla in campo contro i gialloblù, i quali, sebbene navighino in bruttissime acque, non vorranno sfigurare al cospetto della compagine, ancora campione d’Italia in carica.