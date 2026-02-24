NEWS

Castel Volturno – Ieri niente riposo per il Napoli che è tornato ad allenarsi in vista dell’anticipo di sabato al Bentegodi di Verona

Armando Fico 24 Febbraio 2026 0 40 sec read

All”indomani della gara infausta della New Balance Arena di Bergamo, contro l’Atalanta, gli azzurri, al Training Center di Castel Volturno, sono tornati ad allenarsi in vista dell’anticipo di sabato alle ore1 18, al Bentegodi, contro il Verona, in una gara da vincere a tutti i costi. Ieri, gli uomini di Conte, che non hanno riposato, hanno svolto una seduta mattutina. Coloro i quali  non sono scesi in campo, con gli orobici,  dal primo minuto, hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica. Grande amarezza tra i giocatori per ciò che è accaduto, domenica, però, adesso la rabbia è tanta e vi è l’intenzione di metterla in campo contro i gialloblù, i quali, sebbene navighino in bruttissime acque, non vorranno sfigurare al cospetto della compagine, ancora campione d’Italia in carica. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Paolo De Paola: “Mancini è riuscito a creare un gruppo di amici che è riuscito ad imporsi sulle altre squadre”

Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia, va in onda “Arena Maradona”, programma radiofonico sportivo condotto da […]

13 Luglio 2021 0 40 sec read

Maradona, migliaia di persone alla veglia funebre a Buenos Aires

Un milione di persone è attesa alle esequie di Diego Armando Maradona. La salma del Pibe de Oro è stata trasferita alla Casa Rosada a […]

26 Novembre 2020 0 37 sec read

Serie A, B e Lega Pro verso la rivoluzione, Tavecchio: “Meno squadre e più qualità”.

Per il nuovo presidente federale Tavecchio la riforma dei campionati «è la madre di tutte le battaglie» . Una priorità che dovrebbe essere tecnica – […]

13 Settembre 2014 0 3 min read

Tonelli, parla l’agente: “Siamo tranquilli, presto sarà a completa disposizione di Sarri”

L’agente del difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, Marco Sommella, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sul suo assistito: “Lorenzo sta […]

11 Agosto 2016 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui