Calendario Napoli – Nelle prossime quattro gare cammino più agevole per gli uomini di Conte

Armando Fico 24 Febbraio 2026 0 41 sec read

Il calendario di serie a, nelle prossime quattro gare, potrebbe dare una mano al Napoli di Conte che sarà impegnato in sequenza, sabato al Bentegodi di Verona, quindi,  al Maradona,  contro il Torino ed il Lecce, infine, in trasferta in quel di  Cagliari. Quattro  partite, almeno sulla carta, che potrebbero regalare agli azzurri ben 12 punti, il che darebbe un grosso scossone alla classifica, in ottica piazzamento zona Champions League. Oltretutto Conte dovrebbe contare pure sull’imminente  ritorno in campo di Mc Tominay e Anguissa e perchè no, di Kevin De Bruyne.  Dopodiché, i partenopei torneranno a Fuorigrotta per il big match, contro il Milan, in uno scontro diretto in cui il Napoli cercherà di “vendicare” l’immeritata batosta del girone di andata a San Siro, dove in undici contro dieci non riuscì a rimontare il risultato che fu di 2 a 1.

