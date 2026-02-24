Torino, esonerato Marco Baroni, panchina affidata a D’Aversa

Il Torino esonera Marco Baroni e riparte da Roberto D’Aversa. La separazione con il tecnico toscano e l’arrivo di quello abruzzese sono diventati ufficiali questo pomeriggio: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della prima squadra – si legge sul sito del Toro -. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. Fatale all’ormai ex allenatore granata la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa, la settima nelle ultime 10 giornate. Appena 7 i punti conquistati in questo frangente dal Torino, adesso a quota 27 e con un margine sempre più ridotto sul terz’ultimo posto. La società di Urbano Cairo, oltre che per i risultati, è rimasta delusa dall’andamento e dal cammino avuto da una squadra costruita con ben altre premesse e che, finora, in 26 giornate, ha perso 13 volte e ha subito 47 gol, risultando la peggior difesa della Serie A.