SERIE A, ANTICIPI DEL SABATO – Undicesima giornata, solo cinque gol nelle quattro gare disputate, domina lo 0 a 0

Il sabato di serie A, valido per l’undicesimo turno di campionato è stato caratterizzato dalla penuria di reti, soltanto cinque gol nei quattro anticipi giocati. Sia il Derby della Mole tra bianconeri e granata che le gare Como – Cagliari e Lecce Verona sono terminate col risultato ad occhiali. Ha viinto solo il Pisa per 1 a 0, nei contronti della Cremonese. Infine, in serata ancora un pari quello di Parma e Milan ma col punteggio di 2 a 2. Oggi sono in programma le restati cinque partite: si inizia con il lunch match fra Atalanta e Sassuolo, quindi, nel primo pomeriggio, spazio a Bologna – Napoli e Genoa – Fiorentina. Alle 18 sarà la volta di Roma – Udinese e per finire, alle 20,45, andrà in scena Inter – Lazio. A causa degli impegni della Nazionale di Gattuso, il campionato si fermerà per riprendere nel fine settimana del 22/23 novembre e lunedì 24.