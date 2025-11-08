È morto a 69 anni il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Così in una nota dell’ospedale romano. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.