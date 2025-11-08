NewsMix24

È morto a 69 anni il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio

Redazione 8 Novembre 2025 0 31 sec read

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento questo pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Così in una nota dell’ospedale romano. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore tra i più amati e riconoscibili del panorama italiano, noto per la sua grande sensibilità musicale e la capacità di unire tradizione e innovazione, la bacchetta più amata del festival di Sanremo, Beppe Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo 1956.

Rainews.it

Commenti

Redazione

View More Posts

Bologna, infortunio per Ndoye in amichevole: le sue condizioni

Pessima notizia per il club felsineo che stava chiudendo la trattativa per la sua cessione Pochi istanti dall’inizio della prima amichevole e subito un colpo […]

20 Luglio 2025 0 1 min read

Serie A: un’Inter lanciatissima trova un Napoli in crisi: per i bookie nerazzurri favoriti al “Maradona”, in quota gol Lautaro e Bonny ancora decisivi

ROMA – Due squadre dagli stati d’animo contrapposti si affrontano al Diego Maradona nella partitissima dell’ottava giornata: due sconfitte consecutive il Napoli (tre nelle ultime […]

24 Ottobre 2025 0 1 min read

Inter, Chivu non teme il Napoli: “Domineremo ogni partita”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – ha lanciato una promessa forte e decisa alla stampa: la fama del […]

18 Ottobre 2025 0 56 sec read

Verso Bologna vs Napoli – Conte pensa di confermare, dal prmo minuto, Elmas e Gutierrez, i migliori in Champions

A quattro giorni dalla sfida, contro il Bologna, in quel di Castel Volturno, Conte sta già ipotizzando la possibile formazione da mandare in campo al […]

6 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui