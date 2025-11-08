LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Multipla d’assalto di PianetAzzurro: analisi aettagliata per provare a vincere questo sabato

Vincenzo Letizia 8 Novembre 2025 0 2 min read

Cari lettori di PianetAzzurro.it, la redazione è pronta a guidarvi verso la “cassa” di questa sera con una multipla attentamente studiata, che mescola la solidità dei pronostici sulla Serie A con l’emozione dei campionati europei. Abbiamo selezionato quote bilanciate per massimizzare il ritorno con un rischio calcolato. Ecco la nostra analisi, partita per partita.

SERIE A: CERTEZZE E QUOTA DI QUALITÀ

Apriamo le danze con il Derby della Mole, Juventus – Torino. La storia e la forma attuale non lasciano dubbi: la Juventus, affamata di punti per non perdere terreno in testa, è nettamente favorita in casa. Il Torino storicamente fatica all’Allianz Stadium. Il nostro pronostico, Esito Finale 1 a 1.47, è la base solida di questa schedina.

Subito dopo, ci spostiamo su Parma – Milan. I rossoneri hanno un potenziale tecnico e una profondità di rosa nettamente superiori ai ducali, che stanno attraversando un periodo difficile. Per blindare la zona Champions, il Milan non può permettersi distrazioni. Il Milan vincente (2) a 1.52 è un’ottima quota che aggiunge valore alla multipla.

LA CACCIA AL GOL IN EUROPA: OLANDA E SVIZZERA

Per alzare la quota totale, puntiamo sui campionati noti per la loro mentalità offensiva, l’Eredivisie olandese e la Super League svizzera.

Nella sfida tra Fortuna Sittard e Heerenveen, l’analisi è chiara: in Olanda si segna tanto. Entrambe le squadre non brillano in fase difensiva, ma hanno buoni terminali offensivi. La giocata Gol/NoGol: Gol a 1.55 è praticamente un must in questo contesto.

Situazione simile in Svizzera con Zurigo – Lucerna. Il Lucerna è quasi sempre sinonimo di spettacolo e gol, e lo Zurigo, giocando in casa, farà di tutto per vincere. Per questo match, la nostra scelta ricade ancora una volta sul Gol/NoGol: Gol a 1.47.

SERIE C: L’AZZARDO CONTROLLATO

Chiudiamo con il match di Serie C, Cosenza – S.S.D. Casarano Calcio. In questa categoria, le partite possono essere imprevedibili, ma la nostra intuizione ci porta a credere in una gara con diverse reti. Per una maggiore sicurezza, optiamo per la doppia chance: GG o Over (2.50): Sì a 1.40. Questo pronostico ci copre sia in caso di un match equilibrato con gol da entrambe le parti, sia in caso di goleada da una sola squadra.

Il risultato? Una multipla equilibrata e ricca di valore, che ci fa sperare nel verde a fine giornata!

Quota complessiva: 8!

Il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza patologica.

Vincenzo Letizia

