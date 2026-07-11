Napoli, situazione portieri – La società vorrebbe cedere Milinkovic Savic, puntando su Falcone come secondo di Meret

Il calciomercato estivo sta entrando nella fase calda della sessione; per quanto riguarda il Napoli, Manna ha l’obbligo di sfoltire la rosa , che, al momento annovera 36 giocatori, considerando i ritorni dai prestiti. In questa ottica, il Direttore Sportivo azzurro vorrebbe sbolognare il portiere serbo, prelevato e pagato a peso d’oro, dal Torino ma non in prestito, bensì a titolo definitivo. Manna è in contatto con l’Hull City, però non si è trovato ancora l’accordo. Situazione Falcone, 31enne estremo difensore del Lecce che ha fatto molto bene nella scorsa stagione. il Napoli ha incontrato, a Milano, gli agenti del calciatore ed il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera per capire le condizioni di questa possibile operazione. Il club di De Laurentiis puterebbe sul leccese come secondo di Meret. Il capitano della formazione salentina piace, da tempo, al presidente, per l’affidabilità, l’esperienza e la continuità di rendimento. Il suo profilo è stato seguito già nelle scorse settimane dal direttore e resta una delle probabili soluzioni per la sostituzione del portiere ex granata.