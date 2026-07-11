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NAPOLI BASKET – Esordio al Palabarbuto in Eurocup contro i campioni in carica

Vincenzo Letizia 11 Luglio 2026 0 1 min read

È la squadra che il Napoli Basket aveva affrontato l’estate scorsa in precampionato subendo una sonora lezione.  Match difficilissimo ma che rende elettrizzante l’esordio nell’Eurocup del club azzurro. Di fronte, al Palabarbuto, martedì 29 o mercoledì 30 settembre (il calendario non è ancora stato definito nei giorni e negli orari) ci saranno i francesi del Bourg En Bresse, campioni in carica perchè vincitori dell’Eurocup 2005/2006. Uno squadrone cui spettava giocare in Eurolega visto che le due finaliste vanno di diritto nella super competizione continentale, ma che ha rifiutato in virtù di una licenza quinquennale in Eurocup. Nel girone degli azzurri ci saranno oltre i francesi, i turchi del Tofas Bursa, i montenegrini del Buducnost Podgorica, la Dolomiti Energia Trentino, i lituani del Neptunas Klaipeda, i tedeschi dei Niners Chemnitz ed i polacchi dello Slask Wroklav.

La squadra che si sta costruendo appare molto competitiva finora, certo mancano ancora 4 tasselli fondamentali, ovvero 4 stranieri, ma i 9 giocatori sotto contratto costituiscono una base di primo piano anche per entrare in zona playoff del campionato. C’era stato il tentativo di ingaggiare la guardia/ala Jerome Robinson, ma alla fine il Galatasaray lo ha confermato per la prossima stagione, bruciando il Napoli Basket. La regular season dell’EuroCup 2026/27 è stata ampliata a 32 squadre divise in 4 gironi da 8. Dopo l’esordio contro il Bourg En Bresse, ci sarà la trasferta contro il Buducnost, quindi altra trasferta contro lo Slask Wroclaw e poi il ritorno in casa contro il Tofas Bursa. Le prime 4 classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta, con tutti i turni (ottavi, quarti, semifinali e finali) giocati al meglio delle 3 gare.

Il Mattino

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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Fonte: Sky

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