Mondiali, Argentina-Svizzera: i campioni del mondo vedono la semifinale, Messi alla “prova del 9” (2,00) nelle quote goal

ROMA – Il cammino dell’Argentina verso la riconferma da campione del mondo passa dalla sfida nei quarti di finale contro la solida Svizzera di Murat Yakin, uscita vincente ai calci di rigore contro la Colombia negli ottavi. Come riporta Agipronews, nonostante l’Albiceleste abbia sofferto molto nel 3-2 in rimonta contro l’Egitto, i bookmaker vedono il suo approdo in semifinale a 1,30 su Goldbet e Better contro il 3,50 per la storica prima volta in top-4 degli elvetici. Lionel Messi e compagni sono favoriti anche per la vittoria nei 90 minuti, a 1,75, con il pareggio (che porterebbe ai supplementari) a 3,50 e il colpo svizzero a 5,75. Si gioca a 6,25 l’approdo ai rigore. L’Over, che ha prevalso in quattro dei cinque match disputati dai sudamericani nel torneo, deve cedere il passo in lavagna (2,20) all’Under, indicato a 1,62. Fra i risultati esatti in evidenza, a 6,75, il 2-0 argentino, come nel primo precedente ai Mondiali di Inghilterra 1966. Più indietro, nelle quote, lo 0-0 (7,25) come negli ottavi di Brasile 2014, decisi poi ai supplementari da una rete di Angel Di Maria. Paga invece 11,00 lo 0-1 elvetico.

MARCATORI – Il capocannoniere Messi si conferma in “pole” nelle quote goal a 2,00 per il suo nono centro nel torneo. Lo seguono, a 2,75, i compagni di reparto Lautaro Martinez e Julian Alvarez, in ballottaggio per una maglia da titolare e a caccia rispettivamente della seconda e prima marcatura. Nella Svizzera occhio al sempre pericoloso Breel Embolo (4,50), con già due acuti all’attivo. Sperano di mettersi in mostra, a 15,00, anche il milanista Ardon Jashari e l’ex Bologna Remo Freuler.

DVA/Agipro