Oggi ultimo giorno di mercato – Conte non sarebbe entusiasta dell’ ipotesi Arthur?

Mancano quindici ore al calo del sipario sul calciomercato estivo e molte società devono ancora fare delle operazioni, sia per acquistare che per vendere. Tra queste c’è il Napoli che deve piazzare Osimhen, Gaetano, Folorisho, Ngonge, Zerbin e Mario Rui, mentre sta cercando, in entrata, un altro centrocampista che rimpiazzi Gilmour, la cui trattativa è saltata e un esterno destro. Ieri, si era profilata la possibilità di prendere dalla Juve, il brasiliano Arthur, con la società bianconera ben contenta di regalarlo al Napoli. Tuttavia Antonoo Conte si è opposto a questa ipotesi, perche non ritiene il centrocampista funzionale per il suo progetto, Difatti, preferirebbe tutt’altra figura per la zona mediana del campo. Il tecnico azzurro avrebbe, di gran lunga, preferito lo scozzese del Brighton che però dopo il grave infortunio di O’ Riley lo ha ritirato dal mercato. Entro la mezzanotte occorre trovare perciò un quarto centrocampista e un giocatore di fascia destra. Quest’ultimo si potrebbe pescare anche tra gli svincolati in cerca di una squadra e potrebbe essere ingaggiato pure dopo il termine del calciomercato. Pertanto, la pista che porta al brasiliano che la Vecchia Signora spinge per darlo quasi gratis al club partenopeo, per dare spazio a Sancho, è da considerarsi impraticabile. Ciò nonostante, nel calcio, mai dire mai !