QUARTI DI FINALE MONDIALE 2026- La Spagna accede in semifinale, grazie al successo sul Belgio per 2 a 1

Nel match dei quarti di finale dei Mondiali 2026, tra Belgio e Spagna, disputato ieri a Los Angeles, gli iberici hanno sconfitto De Bruyne e compagni col risultato di 2-1 e si sono qualificati per le semifinali. E’ stata una partita molto più spigolosa del previsto, infatti la Roja si è imposta solo nel finale, in virtù di una rete di Merino, dopo che i fiamminghi erano riusciti a pareggiare, con l’atalantino de Ketelere il gol dell’ex azzurro Fabian Ruiz il quale aveva sfruttato un errore di Lammens, subentrato all’infortunato Courtois. Adesso, la Spagna si troverà di fronte la Francia di Mbappé, nella prima semifinale. Una sfida che si preannuncia affascinante e molto sentita da ambo le parti. Si giocherà, in Texas, a Dallas, martedì 14 luglio.