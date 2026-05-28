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Vincenzo Italiano – In corso il summit col Bologna, sarà addio, a prescindere dalla scelta del club azzurro

Armando Fico 28 Maggio 2026 0 51 sec read

In questo momento è ancora in corso l’incontro tra la dirigenza bolognese e Vincenzo Italiano, il quale  saluterà, la squadra emiliana  a prescindere dalla scelta che farà il Napoli. Questa giornata potrebbe essere fondamentale per la panchina azzurra.  Con l’addio di Italiano al Bologna, se De Laurentiis propendesse per lui. l’allenatore ex Fiorentina, si fionderebbe nel capoluogo partenopeo per dire si alla società partenopea, che avendolo inseguito da tempo , finalmente, realizzerebbe i suoi desideri. Per Vincenzo Italiano è già stato stabilito un biennale da 3,5 milioni a stagione, più un’opzione sul terzo anno. In tal modo, il tecnico avrebbe l’opportunità di allenare una squadra di rango, molto competitiva sia in Italia, che all’estero. Per giunta, l’ormai ex bolognese ha già fatto bene in Europa  con la Viola, dove ha disputato due finali di Conference, perdendole tuttavia, entrambe e con i felsinei giocando delle buone gare nel girone eliminatorio di Champions. Stasera, dunque, ne sapremo di più sull’esito del  summit odierno e chissà che non ci sia anche la fumata bianca del neo allenatore del Napoli. 

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