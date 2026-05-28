FUTURO DI KEVIN DE BRUYNE – Con la partenza di Conte, per il fuoriclasse belga, si apriranno nuovi scenari

Il futuro di Kevin De Bruyne, al Napoli, risulta essere un argomento fondamentale del mercato estivo azzurro. La partenza di Antonio Conte potrebbe giocare a favore del belga che non ha mai avuto un feeling particolare con il tecnico leccese che non prediligeva la fase offensiva. Con un nuovo allenatore in panchina, la sua splendida visione di gioco sarebbe un’arma in più per la squadra che potrebbe essere maggiormente competitiva in fase d’attacco, vera lacuna di questa stagione, inoltre porterebbe più aggressività tra i calciatori. Adesso, il club di De Laurentiis sarà chiamato a valutare, attentamente, le prossime mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. L’addio dell’allenatore, tra i più vincenti, ma non spettacolare dal punto di vista del gioco, apre a nuovi scenari per un rinnovamento della rosa, attraverso potenziali nuovi innesti in grado di esaltare le grandi doti calcistiche di De Bruyne. Nonostante l’età il campione, ex City resta un punto di forza del Napoli, che potrebbe creare un progetto, in cui il belga possa esprimersi ai massimi livelli. D’altronde, il calciatore belga rappresenta un fiore all’occhiello, sia per la nostra Serie A, che per la reputazione internazionale dei partenopei.