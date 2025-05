Hamsik: “Napoli, nessun rimpianto. Ma che goduria la vittoria dello scudetto”

“Ci siamo andati vicino e non è arrivato. Ha deciso per noi il destino”. Marek Hamsik non ha alcun tipo di rammarico per lo scudetto del 2018 che è sfuggito via. L’ex centrocampista del Napoli si è raccontato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport soffermandosi sul suo passato con la maglia azzurra fino ad arrivare al presente con la conquista del titolo di campione d’Italia da parte della squadra allenata da Antonio Conte:

“Non ho rimpianti, è andata così, io mi sono goduto da tifoso questi due titoli con il Napoli. V nerdì sera ero a casa mia, con i miei figli. Prima che cominciasse la partita con il Cagliari ho messo sui social una foto della sciarpa azzurra. Poi quando Scott ha segnato ho avvertito i brividi: gran gol, gli vanno fatti i complimenti. A lui, ai compagni, a Conte, a tutti”.

Merito ovviamente anche al presidente Aurelio De Laurentiis che ha costruito la squadra e che, quando giocava, aveva un debole proprio per il centrocampista: “Ci mancherebbe. L’ho visto un anno fa, mi ha detto che le porte del Napoli per me sono sempre aperte e mi ha fatto piacere. È un grande”. “Avevo solo il calcio in testa – ha concluso -. E la mia famiglia. Volevo stare qua, ci sono rimasto quasi sino alla fine. E poi volevo stare vicino al campo. Mi è piaciuta la gente”.

