TIFOSI NAPOLETANI – “Mister resta con noi”! Il tecnico, rispondendo col linguaggio del volto, ha dispensato sorrisi e fatto selfie, in un caffe di Chiaia

Ieri, Antonio Conte ha voluto concedersi un momento di relax facendo una passeggiata nella zona di Ciaia, dove è entrato in un bar per gustare un bel caffè alla napoletana che, solo qui sanno fare. Alcuni sostenitori, riconoscendolo, gli hanno fatto i complimenti per quanto di buono è stato capace di fare, sulla panchna del Napoli ed ovviante non poteva mancare l’invito a restare in azzurro e non andare alla Juve, acerrima nemica. “Mister resta con noi” gli hanno detto. L’allenatore salentino, ha, quindi, risposto con sorrisi e foto ricordo Egli gode ancora di 24 ore per dare una risposta definitiva a De Laurentiis. Se qualche giorno fa, sembrava sicuro l’addio al Napoli, oggi c’è un cauto ottimismo, Conte è rimato estasiato da ciò che ha vissuto lunedì, sul lungomare partenopeo e qualche dubbio gli sarà venuto. D’altronde, la sua signora, Oriali, Lukaku, la squadra e soprattutto il Presidente lo stanno pressando perchè cambi idea. Domani, finalmente,, sapremo le sue decisioni. Intanto Max Allegri attende l’esito della vicenda e nel caso di una partenza del leccese sarà lui a sostituirlo. Tuttavia, l’ex Milan e Juve non può aspettare a lungo, c’è il club rossonero che lo sta corteggiando ma lui è in parola con la SSCN, quindi attende gli eventi.