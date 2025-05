Editoriale – Archiviata la strepitosa annata in campionato, adesso, non si parlerà che di mercato; i nomi sul taccuino di Manna sono altisonanti

Editoriale. Archiviato alla grandissima, con la vittoria del quarto scudetto, il secondo in sole tre stagioni, questo campionato, fino a tutto luglio, non si parlerà che di calciomercato: i tifosi napoletani, dopo il successo emozionante ma sofferto di quest’annata, adesso, si attendono che il presidente investa il tesoretto accumulato per l’acquisto di calciatori di qualità assoluta, già pronti ed esperti per competere in A ed in Champions, rinforzando una squadra che ha già una buona intelaiatura, A quanto pare i nomi che, attualmente, circolano sono dei veri top players e Manna sta lavorando alacremente per portarli sotto il Vesuvio; quasi fatta per De Bruyne e nolto probabilmente, anche per l’attaccante canadese David, due fortissimi calciatori che piacciono molto alla piazza partenopea, vogliosa di restare nell’elite del calcio nazionale ed internmazionale. Ora, abbiamo, augurandoci che rimanga a Napoli, un allenatore vincente che, solo alzando la cornetta del telefono, può benissimo chiamare alla sua corte dei giocatori di grossa caratura . Come detto, c’è da sperare sulla permanenza dell’allenatore salentino, il quale ama tantissimo questa città, tanto è vero che ha confermato, per un altro anno, il contratto di fitto della casa di Posillipo, il che, ovviamente, non dà nessuna certezza sul suo futuro in azzurro.Tuttavia, nel casoi in cui Conte decida di tornare alla sua Juve, Max Allegri, rappresenta più di una garanzia.