SERIE A 2025//26 – Il varo dei calendari del prossimo campionato si terrà venerdi 6 giugno: prima giornata nel weekend 23/24 agosto

La prossima stagione di Serie A avrà inizio sabato 23 agosto 2025, con gli anticipi della 1ª giornata, e terminerà domenica 24 maggio 2026. Lo ha reso noto, qualche mese fa, attraverso un comunicato ufficiale la Lega Calcio. Altra novità, rispetto al passato, è l’elaborazione dei calendarii con grande anticipo. Infatti già il 6 giugno, nel primo giorno del Festival della Serie A, verranno rese note i 38 turni di tutte le partite del massimo campionato 2025/26. . Pure l’orario della cerimonia è stato pubblicato. “L’evento di apertura si svolgerà. come detto, il 6 giugno alle ore 10 e la giornata si concluderà alle 18.30 con il grande spettacolo della Presentazione del Calendario della Serie A sponsorizzato da Enilive, in programma nel suggestivo “Teatro Regio” di Parma. Il Napoli è chiamato a difendere il titolo conquistato ma c’è gia c chi promette battaglia, come l’Inter, beffata sul filo di lana, dagli azzurri, quindi Juventus, Milan e Lazio sono in cerca di riscatto dopo una stagione deludente, solo i bianconeri si sono salvati al fotofinish, agguantando il 4° posto, le altre due sono clamorosamente fuori dalle coppe. Inoltre Atalanta e Roma intendono migliorarsi, dopo i rispettivi 3° e 5° posto. Alla fine del torneo, sono in programma i mondiali di Calcio 2026 che si disputeranno negli USA, in Messico e in Canada, con l’Italia del ct Luciano Spalletti, quasi obbligata a vincere il gruppo I che comprende anche Norvegia, Moldavia, Israele ed Estonia, la cui prima gara andrà in scena in Norvegia, sempre il giorno 6 giugno, per non fallire ancora, dopo le amarezze della mancata partecipazione dei due Mondiali precedenti.