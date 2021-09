Leicester – Napoli, Lorenzo Insigne partirà dalla panchina

Benché migliorate le condizioni del capitano del Napoli, reduce dalla botta in campionato con la Juventus, Spalletti sembra orientato a non rischiarlo dall’inizio, nell’esordio di stagione a Leicester, in Europa League, questa sera alle 21. Il tecnico toscano nella conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato che valuterà, stamani, la situazione del fantasista e poi deciderà se schierarlo o meno, contro gli inglesi, al King Power Stadium. Da indiscrezioni pare che Lorenzo Insigne debba partire dalla panchina e casomai in caso di necessità, potrebbe subentrare, nella ripresa, per una ventina di minuti. Un altro dubbio di Spalletti è quello della corsia mancina bassa, dove non è disponibile Mario Rui. L’allenatore si interroga su chi potrebbe essere il suo sostituto, Di Lorenzo, spostato a sinistra con Malcuit sulla fascia destra? Juan Jesus titolare adattato come mancino? Questi interrogativi saranno sciolti solo qualche ora prima del match.