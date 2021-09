Champions League: Milan ed Inter k o, notte infausta per le milanesi

Quella di ieri non è stata certamente una felice serata per il Milan e l’Inter, finite entrambe k o nel debutto stagionale in Champions League. Pur avendo disputato, ambedue, una buona gara, i rossoneri hanno incassato la sconfitta a Liverpool, contro i Diavoli rossi per 2 a 3, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0, mentre i nerazzurri sono usciti battuti al Meazza ad opera del Real Madrid che si è imposto per 1 a 0. Oggi la tre giorni europea si conclude con l’esordio di Napoli e Lazio nella prima dei gironi di Europa League e della Roma in quelli della nuova competizione continentale.