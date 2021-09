IL FISCHIETTO: Udinese vs Napoli, dirige Manganiello di Pinerolo

Designato l’arbitro Manganiello di Pinerolo per dirigere il posticipo di lunedì 20 tra Udinese e Napoli, valido quale quarta giornata di Serie A che si disputerà alla Dacia Arena alle ore 20,45. Assistenti di linea, Alassio-Mondin, IV Uomo Marchetti e per finire al VAR il duo Irrati-Liberti. Sono sei i precedenti sotto la direzione del fischietto piemontese. Per la cronaca gli azzurri hanno ottenuto quattro successi, un pari e una sconfitta. L’ultima volta che il signor Manganiello ha incrociato il Napoli, risale al campionato scorso nell’infausta partita, a Marassi con il Genoa, terminata 2 a 1 a favore dei rossoblù.