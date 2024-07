Compagnoni, Dionigi, Cucci, Tiribocchi, Bucchioni, Baiano, Corbo a Kiss Kiss Napoli

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non avevo dubbi che Conte stregasse Napoli, il matrimonio è perfetto. Napoli aveva bisogno di uno come Conte e Conte aveva bisogno di una piazza come Napoli. Il decimo posto del Napoli è surreale, è un caso che andrebbe studiato perchè la squadra era la stessa di quella dello scudetto. Aspettiamo finisca il mercato, ma sposo le parole di Sarri che ha detto che con Conte il Napoli arriverà sicuramente tra le prime tre. Spinazzola? Operazione capolavoro, prima dell’Europeo era tra i migliori esterni sinistri. Il Napoli ha fatto un colpaccio, ma credo arriverà un altro difensore ed Hermoso sarebbe una buona soluzione. Anche a centrocampo c’è bisogno di un’alternativa a Lobotka ed Anguissa”.

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sappiamo che Conte è un allenatore che lavora molto sull’aspetto mentale e poi dal punto di vista tattico darà la sua identità. Per il Napoli inizia un bel percorso da tutti i punti di vista. Lindstrom? Lo valuterà Conte che ha vinto scudetti in passato con giocatori normali e non sempre coi top players. Se è riuscito a far vincere gente che non avrebbero mai vinto vuol dire che fa esprimere al meglio chiunque. Il Napoli farà un ottimo percorso e riuscirà a tirar fuori le qualità dei calciatori. Buongiorno? Viene da una scuola importante per chi cerca quel tipo di giocatore, ha ampi margini di miglioramento e può crescere ancora. Le basi sono più che ottime. Il centravanti? Se dovesse restare Osimhen sarebbe importante, Conte toccherebbe le corde giuste. Poi se arrivasse Lukaku il binomio con Conte sarebbe perfetto”.

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte metterà sotto i suoi calciatori, la preparazione è di quelle come si deve. Conte parte forte e vuol arrivare forte a fine stagione, ci sarà da lavorare. Prima si fa la difesa e poi si vede il resto, l’ho sempre detto eppure mi hanno sempre criticato. Alla juventus s’è divertito da matti perchè era tranquillo dietro e questo può ripeterlo al Napoli. Ora bisogna confezionare un ambiente nel quale si possano verificare le migliori condizioni per le quali ci si è spesi. Mi auguro che Conte riesca ad essere molto bravo a fare un lavoro di comunicazione, non a caso ha cominciato con Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Manna? Non lo conosco, credo che il general manager sia sempre De Laurentiis, poi magari il tempo ci dirà quanto sarà determinante”.

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? Non credo vada in Arabia in questo momento della sua carriera, magari lo farà tra qualche anno perchè è ancora giovane. Ci sono tante squadre che hanno bisogno di un attaccante, anche il Real Madrid ed il PSG oltre a cinque squadre di Premier. Per me finisce o in Premier o al PSG. Spinazzola e Buongiorno? Ora si va sul sicuro perchè li ha richiesti Conte, mentre fino all’anno scorso si andava a scovare talenti in giro per l’Europa. Sarà una difesa diversa dagli ultimi anni, cambiarla tutta può essere un rischio, ma i nomi sono di alto livello. Spinazzola? Se sta bene è un giocatore che può giocare in un club come il Napoli. Deve star bene però, non dovrà subire altri infortuni. Ha fatto una stagione altalenante alla Roma, ma a parametro zero va preso ed il Napoli ha fatto un ottimo acquisto. Chiesa? Il Napoli ha bisogno di un altro tipo di calciatore, poi bisognerà capire che modulo sceglierà Conte. Non so ancora come Conte possa impiegare Kvaratskhelia, per ciò che riguarda Chiesa dico che non è cresciuto in questi anni alla Juventus nonostante sia un calciatore di talento”.

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte, prima che arrivasse a Napoli, nei colloqui con De Laurentiis ha parlato di Kvaratskhelia considerandolo un calciatore insostituibile. Il georgiano fa goal, fa assist, crea la superiorità e può ancora migliorare. Il problema di Kvaratskhelia non è tattico, ma è di natura morale. Il calciatore se resta deve farlo con entusiasmo e Conte è la persona giusta per farglielo ritrovare nel caso non ne avesse più. Però non so se basterà Conte per trattenere col sorriso Kvaratskhelia che sente la corte del PSG”.

Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia può giocare sia da esterno, dove rende meglio, che più accentrato. Nel secondo anno a Napoli ha avuto più difficoltà perchè veniva addirittura triplicato. Se gioca più al centro gioca nel traffico e c’è il rischio che s’incaponisca. Non gli cambierei posizione sinceramente, ma lo farei giocare nella sua comfort zone. Il Napoli deve trovare un’identità, Conte non cambierà molto modulo altrimenti c’è il rischio che la squadra non assimili nulla”.

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono sicuro che Conte a napoli porterà la sua esperienza, la sua dolcezza ed il fascino di chi sa comandare. Il presidente deve fare il presidente, l’allenatore fa l’allenatore ed il manager fa il manager, ma l’anno scorso s’è creato un corto circuito nei poteri e negli interventi. Non ricordo se l’anno scorso sia stato fatto calcio o cabaret, il Napoli è stato il principale artefice del disastro. Però faccio anche i complimenti a De Laurentiis perchè è stato il primo a reagire, ha cominciato dando l’esempio più importante assumendo l’allenatore più indipendente, più sotile alle società. E’ un presidente che ha messo in discussione sè stesso. Di Lorenzo? Ha un contratto e va rispettato, credo che il caso stia per rientrare ed il Napoli ritroverà il suo capitano. Ha giocato male gli Europei e Spalletti l’ha confermato nonostante il momento difficile. Ora Di Lorenzo deve dimostrare di esser tornato il capitano carismatico ed il difensore concentrato ed affidabile”.