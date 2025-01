Grande commozione ai funerali del piccolo Daniele – Il Napoli chiede alla Lega un minuto di raccoglimento ed il lutto al braccio per domenica sera

Ieri pomeriggio, al quartiere Vomero di Napoli, si sono svolti i funerali del piccolo Daniele di soli dieci anni, tifosissimo della squadra azzurra ed adottato dalla stessa società partenopea da qualche anno, scomparso, poco prima del match con la Fiorentina di sabato scorso, stroncato dalla leucemia.Immensa la commozione dei presenti in Chiesa per la messa di commemorazione, officiata dall’arcivescovo del capoluogo campano Mimmo Battaglia. In rappresentanza del club azzurro vi era una delegazione con a capo l’addetto stampa del Calcio Napoli Guido Baldari. Come anticipato, il club di De Laurentiis lo aveva adottato e portato quasi sempre in ritiro ed in trasferta finchè è stato possibile. In occasione del prossimo match di domenica sera al Maradona, contro il Verona, la dirigenza partenopea ha chiesto alla Lega un minuto di raccoglimento e la fascia di lutto al braccio. La famiglia del presidente ha perso una sorta di nipote acquisito, un pezzo del suo cuore, visto l’amore che era nato con tutti i componenti, nonchè con i giocatori, l’allenatore e lo staff tutto. Dunque, ora si aspetta l’ok della Lega per mettere in atto queste iuniziative.