LE INTERVISTE – Udinese, Samardzic: “Volevamo aggredire subito, ma non ha funzionato. Non siamo contenti”

Il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, ha parlato a SKY dopo la sconfitta per 3-2 contro il Napoli. “Era difficile, il Napoli gioca un bel calcio, avevamo preparato la partita per andare subito in aggressione, ma questo non ha funzionato. Abbiamo avuto un’occasione subito, nel primo tempo, non siamo contenti perché non abbiamo vinto”.

La sosta arriva al momento giusto?

“Noi lavoriamo ogni giorno, prima o poi arriverà anche la nostra occasione”.

Cosa vi ha dato la forza per reagire sul 3-0?

“La nostra mentalità è così, vogliamo vincere anche quando siamo sotto. Vogliamo dare il massimo”.

