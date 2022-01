Napoli: Insigne e Ospina migliorano, possibile una loro convocazione per il derby campano di domenica

La bufera infortuni che si è abbattuta recentemente sul Napoli sembra finalmente essere passata, infatti un’altra bella notizia arriva dallo staff medico azzurro che ha reso noto del netto miglioramento delle condizioni di Lorenzo Insigne e David Ospina. I due giocatori sono tornati a lavorare col gruppo, ed a questo punto, pare possibile una loro convocazione in vista di Napoli – Salernitana di domenica al Maradona. Dunque Spalletti, recuperando anche gli ultimi due infortunati, dovrà attendere soltanto il ritorno dei vari Anguissa, Koulibaly e Ounas impegnati in Coppa d’Africa, per avere l’intera rosa a disposizione. già a febbraio. Di certo si vede un po’ di sole dopo tanta pioggia in casa azzurra, insomma una vera boccata d’ossigeno per l’allenatore di Certaldo che tra novembre e dicembre non ha potuto contare su 8-9 giocatori, contemporaneamente. Se arrivasse l’ok per il fantasista di Frattamaggiore e per il portiere colombiano toccherà al tecnico decidere se farli sedere in panchina o impiegarli fin dal primo minuto. Tuttavia a mio avviso, almeno inizialmente, Spalletti opterà ancora una volta per Lozano ed Elmas, in ottime condizioni fisiche, per quanto riguarda il portiere si deciderà solo domenica mattina.