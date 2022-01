IL FISCHIETTO. NAPOLI vs SALERNITANA sarà diretta da Pairetto di Torino

Il derby campano tra Napoli e Salernitana, valido per la 23esima giornata di serie A, in calendario domenica 23, alle 15 al Maradona, sarà diretto da Pairetto di Torino. Assistenti di linea Longo e Botegoni, il quarto uomo Cosso e al Var agiranno Banti e Baccini. Per la cronaca il fischietto piemontese, peraltro figlio d’arte, il padre diresse, infatti, la gara Napoli – Fiorentina , 1-1, che consegnò il primo scudetto al Napoli di Maradona nel maggio 1987, al San Paolo, vanta cinque precedenti con i partenopei, nei quali si registrano altrettante vittorie azzurre. L’ultima sua direzione risale al 28 giugno 2020 in Napoli – Spal 3-1. Dunque sia il padre che il figlio sono portatori di buon augurio per la squadra napoletana.