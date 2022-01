Coppa Italia: passano ai quarti anche l’Inter e il Sassuolo, questa sera Roma vs Lecce

Giocati ieri altri due match degli ottavi di Coppa Italia; visti i risultati che hanno registrato il successo del Sassuolo, contro il Cagliari per 1 a 0 e la vittoria sofferta, dell’Inter, solo dopo i tempi supplementari, per 3 a 2 sull‘Empoli, i neroverdi emiliani e i nerazzurri lombardi passano ai quarti di finale della manifestazione nazionale sponsorizzata da Trenitalia. Stasera si giocherà all’Olimpico l’ultima partita di questi ottavi che vedrà di fronte Roma e Lecce., una sorta di rivincita dei capitolini per la sconfitta che costò lo scudetto alcuni anni fa. Per ora le prossime gare secche di Coppa Italia saranno:

Juventus-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio

La vincente di stasera incontrerà l’Inter

Le gare si disputeranno tra l’8 e il 9 febbraio prossimo