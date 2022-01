Salernitana: già otto calciatori positivi al Covid, in caso di un nuovo contagiato la gara col Napoli sarà rinviata

Tutto il calcio oramai è stato colpito, non poco, dalla pandemia ma in casa granata, la situazione contagi sta diventando drammatica. Ieri la Salernitana ha annunciato attraverso una nota ufficiale che, al momento si contano ben otto calciatori della rosa positivi al virus, per cui secondo l’ultimo protocollo della Lega, se ci fosse un nuovo caso, il derby con il Napoli non si giocherebbe e la gara verrebbe rinviata. Tuttavia è anche possibile che, da qui a domenica, qualche giocatore positivo si negativizzi e ci sarebbero gli estremi per disputare tranquillamente il match, in quel di Fuorigrotta. Una quantità di contagi così alta in una squadra di calcio è certamente paradossale, questo campionato, ancor di più dell’anno scorso, rischia di essere totalmente falsato. Dunque i prossimi giorni saranno decisivi per sapere se questo derby campano si potrà disputare o meno, Saranno i tamponi a dare l’ok per far si che le due compagini, tra tre giorni, scendano normalmente in campo al Maradona.