Verso Napoli – Verona – Antonio Conte si augura di recuperare, con il Verona, gli infortunati Olivera, Kvara e Politano

Chiuso il girone di andata da primo in classifica, il Napoli, aprirà quello di ritorno, domenica sera, al Maradona, con il posticipo contro il Verona che, nella prima gara di campionato dell’agosto dello scorso anno si impose nettamente per 3 a 0 ma quella non era la squadra di oggi. Per questo match Conte spera di recuperare gli infortunati Kvara, Olivera e Politamo o almeno qualcuno di loro. L’uruguaiano, fortunatamente, ha riportato solo una distorsione e non uno stiramento, per cui è possibile che possa giocare con gli scaligeri. Il geogiano è rimasto fermo ai box per un affaticamento muscolare ed anche lui è recuperabile per domenica. Per quanto riguarda, invece, Politano, assente al Franchi a causa di un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno valutate, in questi giorni, dallo staff medico. Questi calciatori rappresentano delle pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico salentino ed averli a disposizione è un grande vantaggio.