Mercato invernale – Napoli e Juventus ai ferri corti per l’affare Danilo; entrambi i club irremovibili sulle loro posizioni

La trattaiva tra Napoli e Juventus per l’ex capitano bianconero Danilo si è totalmente arenata, infatti c’è gelo tra le parti, poichè entrambe le società sono irremovibili sulle loro posizioni. Il club torinese, per liberare il difensore brasiliano adesso chiede un indennizzo di 3 milioni di euro che il club partenopeo non intende assolutamente pagare, visto che si tratta di un giocatore 34enne che a giugno sarà svincolato e quindi potrà essere ingaggiato a parametro zero. Malgrado nel derby con il Toro, della prossima giornata di campionato, non sarà neanche convocato da Thiago Motta, l’ex Giuntoli, non è disposto a liberare Danilo così fascilmente. Da molto tempo, il centrale di difesa ha dato la sua piena disponibilità a Conte. tuttavia, senza una rescissione contrattuale consensuale, non si potrà fare nulla. Il Napoli tenterà nuovi assalti nei prossimi giorni, però nel caso in cui l’operazione dovesse andare per le lunghe, al punto tale da risultare impossibile, il Ds Manna dovrà cercare un’alternativa.