L’agente di Kvaratskhelia: “Il rinnovo dipende da ADL. Vogliamo lo scudetto”

Torna a parlare l’agente di Khvicha Kvaratskelia, Mamuka Jugeli, in un’intervista rilasciata dopo Georgia-Portogallo e pubblicata ma pubblicata in queste ore al giornalista russo Nobel Arustamyan: “Se resteremo a Napoli? Abbiamo voglia di vincere lo scudetto – ha dichiarato -. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente De Laurentiis. Se pensa di vendere, lo farà – ha aggiunto -. Se il Napoli gli dice di restare, un contratto è un contratto, e Khvicha rinnoverà”.

Incontro tra il Napoli e l’agente di Kvara

Dopo il blitz in Germania delle scorse settimane, la dirigenza azzurra continua a lavorare al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Anche negli ultimi giorni il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha incontrato l’agente del giocatore: le parti continuano a sondare il terreno per capire quali siano i margini sin da ora per il prolungamento contrattuale del classe 2001 in scadenza nel 2027. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo, Kvara non si muoverà da Napoli avendo un contratto che lo lega agli azzurri per altri tre anni.

TuttoMercatoWeb.com