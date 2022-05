Auriemma: “Non solo il Barcellona su Koulibaly, si è inserita anche la Juve!”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare o vendere il contratto del senegalese per non perderlo a zero. C’è il Barcellona su di lui, il club spagnolo a è interessato, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juventus sta guardando a Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per la Juve e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli”.