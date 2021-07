Grave infortunio per Lozano con la sua nazionale

Un’altra tegola per Spalletti: il calcatore azzurro Hirving Lozano ha subito un grave infortunio nel corso della gara di Gold Cup, con la sua nazionale. L’attaccante messicano è svenuto in campo per via di un brutto impatto con il portiere avversario in uno scontro di gioco, ed ha riportato anche l’apertura di un sopracciglio. Secondo le ultime notizie Lozano è stato operato ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Arlington. I giornalisti locali hanno annunciato che il calciatore è stabilizzato, è cosciente, però la ferita al sopracciglio desta qualche preoccupazione al pari del trauma cranico riportato a causa dello scontro frontale con l’estremo difensore avversario. Lozano è sempre sotto controllo medico e le sue condizioni sono costantemente monitorate. In un primo momento dato lo svenimento e la perdita dei sensi dell’attaccante si era anche temuto il peggio. A breve altri aggiornamenti.