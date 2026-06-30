Conte ct, si decide entro 48 ore: non lascerà la sua casa a Napoli

Detto e fatto, con il rinnovo dell’affitto fino al 2027 . Antonio Conte si è innamorato di Napoli e continuerà a vivere almeno part time in città, al Parco Margherita, soprattutto se andrà in porto il suo approdo sulla panchina della Nazionale.

Sono ore caldissime e tutto sarà più chiaro entro 48 ore, con il tecnico leccese che è la prima scelta della nuova Federcalcio di Giovanni Malagò, che solo per motivi economici si tiene di riserva il meno costoso piano B di Roberto Mancini. «Sono il miglior allenatore italiano e come tale devo essere pagato», è il mantra del condottiero del quarto scudetto, da prendere con la tara perché si tratta in realtà di una questione di principio e non di soldi.

Diversamente l’ex inquilino del Maradona e di Castel Volturno non avrebbe rinunciato senza nulla a pretendere ai 7 milioni netti del terzo anno di contratto pattuito con Aurelio De Laurentiis, senza avere al momento delle dimissioni nemmeno la certezza di poter passare in tempi rapidi da una panchina azzurra all’altra.

Antonio Conte ha bisogno di un progetto in cui credere e al Napoli si era convinto di aver concluso il suo ciclo. Netta la divergenza di opinioni con Aurelio De Laurentiis sul valore dell’organico, che per il presidente sarebbe stato da scudetto anche nella scorsa stagione senza i tanti infortuni.

Il tecnico la pensa invece in altro modo e nel giorno del suo addio lo ha dischiarato pure pubblicamente. Ma è acqua passata, ormai. Antonio ci ha tenuto ad arrivare a un divorzio consensuale e tra amici, con il club azzurro, anche per non precludersi la possibilità di continuare a vivere ogni volta che gli sarà possibile la città.

La firma con la Nazionale gli sarebbe in questo senso d’aiuto, sarà più difficile invece vedere il tecnico leccese al Parco Margherita se la carriera lo porterà su una panchina turca oppure araba.

C’è la fila per Conte e lui non ha in mente di prendersi un anno sabbatico. Sperano di vederlo alla guida dell’Italia anche la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, che farebbero carte false per continuare a vivere stabilmente a Napoli. La città ha stregato tutta la famiglia e la separazione con il club azzurro è stata pure per questo dolorosa. Ma la casa al Parco Margherita resta aperta e la conferma dell’affitto fino al 2027 serve proprio a non rendere definitivo il distacco, al di là di quelli che saranno gli sviluppi ormai imminenti della carriera professionale dell’esperto tecnico leccese.

Il ct della Nazionale che continua a vivere a Napoli sarebbe una bella storia, questo è certo. Di sicuro Antonio Conte resterà legato all’avventura azzurra, che d’altronde in due anni gli ha regalato due trofei e grandi emozioni. La cittadinanza onoraria, di fatto, se la sta per prendere da solo…

Repubblica.it