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Mirko Taccola e Nando Coppola a Stile TV

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Taccola, ex compagno di Allegri al Napoli

“Sono passati a Napoli allenatori che meritavano scetticismo, ma Allegri mi sembra una garanzia. Sostituire Conte non è facile, c’era bisogno di un allenatore dalla grande personalità e secondo me, il dopo Conte in questo momento poteva essere solo Massimiliano Allegri. In gruppo sdrammatizzava sempre, ma già da giocatore spiccava la sua grossa personalità. Sicuramente nel rapporto con i giocatori è molto bravo, è molto empatico e in questo momento molti azzurri hanno bisogno di questo. Conte si relaziona in maniera diversa, più rigida e militarista mentre Allegri è più elastico e qualcuno all’interno del gruppo gioverà questo modo di approcciare. 

Quest’anno Juve, Napoli, Milan, Inter e Roma saranno squadre attrezzate per fare bene e per garantire al campionato un po ‘ più di pathos. Credo che ci sarà molto più equilibrio. 

Il Napoli di giovani ne ha, ci sarà stata una pianificazione prima di aspettare l’incarico. I giovani del Napoli sono interessanti ed è giusto che l’allenatore ci punti”. 

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Coppola, allenato da Allegri al Milan: “Allegri? Ho sentito e letto dello scetticismo attorno a questo allenatore, ma io non sono tra gli scettici. Max ha fatto bene, ha portato risultati quasi ovunque. C’è questo dopo Conte che è di buon auspicio e ci sono le condizioni perchè possa fare bene anche a Napoli. 

A Brusson c’ero, gli ultimi miei ritiri poi sono stati fatti in sede, è cambiato un po il trend. Ora si fanno tornei, tournée impegnative e per questo, avere il gruppo all’inizio può giovare. In sede però, è tutto più semplice, la semplice ecografia, se sei in montagna devi andarla a fare a 40 curve da dove sei e pure se la distanza non è tanta per raggiungere l’ospedale, si sa che nelle curve ci impieghi più tempo a raggiungere la destinazione”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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