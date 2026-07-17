Mirko Taccola e Nando Coppola a Stile TV

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Taccola, ex compagno di Allegri al Napoli

“Sono passati a Napoli allenatori che meritavano scetticismo, ma Allegri mi sembra una garanzia. Sostituire Conte non è facile, c’era bisogno di un allenatore dalla grande personalità e secondo me, il dopo Conte in questo momento poteva essere solo Massimiliano Allegri. In gruppo sdrammatizzava sempre, ma già da giocatore spiccava la sua grossa personalità. Sicuramente nel rapporto con i giocatori è molto bravo, è molto empatico e in questo momento molti azzurri hanno bisogno di questo. Conte si relaziona in maniera diversa, più rigida e militarista mentre Allegri è più elastico e qualcuno all’interno del gruppo gioverà questo modo di approcciare.

Quest’anno Juve, Napoli, Milan, Inter e Roma saranno squadre attrezzate per fare bene e per garantire al campionato un po ‘ più di pathos. Credo che ci sarà molto più equilibrio.

Il Napoli di giovani ne ha, ci sarà stata una pianificazione prima di aspettare l’incarico. I giovani del Napoli sono interessanti ed è giusto che l’allenatore ci punti”.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Coppola, allenato da Allegri al Milan: “Allegri? Ho sentito e letto dello scetticismo attorno a questo allenatore, ma io non sono tra gli scettici. Max ha fatto bene, ha portato risultati quasi ovunque. C’è questo dopo Conte che è di buon auspicio e ci sono le condizioni perchè possa fare bene anche a Napoli.

A Brusson c’ero, gli ultimi miei ritiri poi sono stati fatti in sede, è cambiato un po il trend. Ora si fanno tornei, tournée impegnative e per questo, avere il gruppo all’inizio può giovare. In sede però, è tutto più semplice, la semplice ecografia, se sei in montagna devi andarla a fare a 40 curve da dove sei e pure se la distanza non è tanta per raggiungere l’ospedale, si sa che nelle curve ci impieghi più tempo a raggiungere la destinazione”.