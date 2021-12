Napoli: solo tanta paura per Lozano, il messicano sarà recuperabile per domenica

Soltanto tanta paura, ieri sera, al Maradona, per Irving Lozano, nel corso del match contro gli inglesi in uno scontro di gioco con un calciatore del Leicester. Infatti l’attaccante messicano, trasportato in Ospedale ha riportato la rottura di un dente ed un trauma “cranico-facciale non commotivo”. Nessuna lesione pertanto al setto nasale. Tempi brevissimi per il suo recupero, al punto che il giocatore potrebbe essere già disponibile per domenica. Tuttavia le sue condizioni saranno valutate tra oggi e domani. Parlando di recuperi, giungono notizie confortanti dall’infermeria: contro l’Empoli Spalletti ritroverà Fabian Ruiz, Politano, Anguissa e Insigne. Il rientro di Anguissa e Fabian Ruiz, a centrocampo è fondamentale, visto che col Leicester erano solo tre i centrocampisti di ruolo. Viceversa per quanto concerne Koulibay e Osimhen, il loro recupero non è ancora imminente, se ne parlerà il prossimo anno solare. Però avere nel gruppo, nuovamente, lo spagnolo ed il camerunense non è cosa di poco conto. Finalmente Spalletti affronterà la sua ex squadra con una formazione, di sicuro molto competitiva, che almeno, sulla carta, non dovrebbe avere difficoltà a trovare la vittoria, pur sapendo che in questo sport non esiste alcuna certezza.