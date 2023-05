LE INTERVISTE – De Laurentiis: “È un punto di partenza. E si riparte con Spalletti”

“Noi vogliamo vincere, e abbiamo vinto. E abbiamo vinto tutti insieme, e domenica contro la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti”: con queste parole, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha infiammato il “Maradona”, tutto esaurito anche se la formazione azzurra era impegnata a Udine. Lo stadio era però allestito con maxischermi per permettere a tutti i tifosi che non avevano potuto prendere parte alla trasferta di riunirsi e festeggiare insieme

E sempre il numero uno dei partenopei, ha così parlato a Sky Sport: “Quando sono arrivato avevo detto che ci sarebbero voluti sette anni per arrivare in Europa, poi altri 10 per vincere lo scudetto, ma abbiamo anticipato i tempi… ora ci manca di rivincerlo e rivincerlo ancora. E poi ci manca la Champions. Quando sono arrivato la squadra era scarica, ma ha preso sempre più convinzione, e ora questo progetto non si ferma mai. Questo è un punto di partenza. Se si riparte con Spalletti? Si. E ora un ringraziamento va anche ai vari Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti coloro che in questi anni ci hanno permesso di vincere questo scudetto”. TuttoMercatoWeb.com