LE INTERVISTE – Salernitana, Mazzocchi: “Abbiamo fatto una buona gara, stiamo cercando di ritrovare fiducia”

L’esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo contro il Napoli.

La curva vi ha applaudito a fine gara: che cosa c’è in quel saluto alla curva?

“Sappiamo che i tifosi ci possono dare tanto, in questa piazza sono il dodicesimo uomo. Siamo in un momento difficile e dobbiamo uscire al più presto da questa situazione. Volevamo uscire da questa gara con delle convinzioni e ci siamo riusciti”.

Cosa ha portato Inzaghi?

“Sta portando la sua esperienza e cercando di ricompattare la squadra. Stiamo cercando di ritrovare fiducia e penso che abbiamo fatto una buona gara”.

Con questo vestito, dietro dovrete fare meglio.

“Sicuramente. Io mi sono trovato bene, poi con 4 attaccanti c’è bisogno di sacrificio degli esterni. Il mister voleva che ci fosse pressione per recuperare palla nella loro metà campo”.

TuttoMercatoWeb.com