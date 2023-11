LE INTERVISTE – Salernitana, Inzaghi: “Primo gol in fuorigioco, mostrando questo spirito risaliremo presto”

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Napoli perso per 0-2.

Pagate a caro prezzo l’uscita che ha portato al gol di Raspadori?

“Gli applausi dei tifosi fanno capire che gara abbiamo fatto. Paghiamo quel gol in fuorigioco, l’assistenze doveva fermare l’azione. La partita poi è stata in salita. Sono contento per lo spirito e convinto che, con questa voglia, torneremo presto fuori da questa classifica”.

In campo tanti giovani: che risposte ha avuto dall’attacco?

“Sono ragazzi che andrebbero aspettati, ma non abbiamo tempo. Me la volevo giocare con 4 attaccanti ed è stata la tattica giusta, avendo diverse ripartenze. Dovevamo essere più cattivi, ma i ragazzi miglioreranno”.

Pensavi di creare più mischie in avanti?

“Con il Napoli non è facile fare tanti cross. Loro fraseggiano bene, ma abbiamo subito il giusto contro una grande squadra. I 4 davanti hanno dato una mano in fase di non possesso. Speravo e spero che questi ragazzi crescano in fretta, il nostro cammino dipende molto anche da loro”.

Dove stai lavorando di più?

“Sul coraggio soprattutto. Ho trovato una squadra che andava recuperata sul piano mentale e fisico. Stiamo lavorando tanto, mentalmente siamo cresciuti e le ultime 2 partite lo dimostrano. Andava dato un segnale, se ti difendi con le big non vai da nessuna parte. Se giocheremo così contro le nostre dirette concorrenti, prima o poi vinceremo. Dovremo portare i tifosi dalla nostra parte, sudando la maglia come oggi”.

Dove giocherà Candreva?

“Pensavo di far giocare una punta con Dia, ma non era pronta. Ho azzardato perché dovevo farlo crescere, dalla prossima tornerà Simy. Ho cercato di costruire quello che dovrà darci il nostro futuro. Questa squadra può giocare in più modi”.

TuttoMercatoWeb.com