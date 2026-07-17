Rincari DAZN 2026: stangata shock sul piano Family, sale a 619€



L’ennesima batosta unilaterale per i tifosi dal 19 agosto 2026 trasforma la passione calcistica in un lusso insostenibile. Ma il silenzio delle associazioni a tutela dei consumatori fa rumore.

di Vincenzo Letizia

La misura è colma. Per milioni di appassionati di calcio in Italia, seguire la propria squadra del cuore non è più una questione di semplice fede o svago settimanale, ma una vera e propria voce di bilancio familiare che continua a gonfiarsi in modo insostenibile. L’ennesima doccia fredda arriva direttamente dalle caselle e-mail degli abbonati storici di DAZN, notificando modifiche unilaterali delle tariffe che sanno di vero e proprio assalto alle tasche dei tifosi.

L’ultimo avviso ricevuto dagli utenti parla chiaro:

«Per garantirti standard qualitativi elevati, a partire dalla data del 19/08/2026, il costo del tuo piano (DAZN Family Annuale con pagamento in un’unica soluzione e con rinnovo automatico) sarà di 619€ all’anno. Fino a tale data continuerai a usufruire del servizio al tuo vecchio prezzo.»

La dicitura iniziale della comunicazione ha quasi il sapore della beffa: «Per garantirti standard qualitativi elevati…». Eppure, a fronte di promesse su standard tecnici imprecisati, la realtà dei fatti si traduce in un conto spaventoso di 619 euro da sborsare in un’unica soluzione a partire dal prossimo 19 agosto 2026. Un aumento che non trova alcuna reale giustificazione sul piano dell’offerta o del servizio offerto, ma che si configura come una forzatura unilaterale resa possibile da un sostanziale regime di monopolio sulla trasmissione della Serie A.

Opinionisti d’oro e portafogli vuoti: chi paga lo show?

Sui social e nei forum dei tifosi infuria la polemica. La critica più frequente, mossa da una community ormai stanca di subire passivamente, punta il dito contro i costi di gestione della piattaforma e i faraonici contratti destinati a volti noti, testimonial d’eccezione e lussuosi studi televisivi. Ci si chiede, in sostanza, perché debbano essere sempre e solo i sacrifici dei tifosi a finanziare le scelte editoriali e le sfarzose produzioni di un broadcaster che, dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e della stabilità dei flussi streaming, ha spesso mostrato il fianco a critiche severissime.

Il silenzio assordante delle associazioni di tutela

Ma in questo scenario di escalation tariffaria selvaggia, a colpire maggiormente è un altro fattore: dove sono finiti il Codacons e le altre associazioni storiche a tutela dei consumatori?

Se in passato si erano registrati esposti all’Antitrust per “pratiche commerciali scorrette”, diffide formali e minacce di storiche class action in occasione dei primi disservizi tecnici, oggi, di fronte a un rincaro di questa portata che incide pesantemente sull’economia domestica di tantissime famiglie italiane, si avverte un silenzio quasi assordante. I consumatori si sentono abbandonati a se stessi, privati di una difesa istituzionale e legale in grado di arginare lo strapotere contrattuale delle piattaforme di streaming.

«Non è più passione, è una tassa forzata sul tifo. E finché continueremo a pagare in silenzio, loro continueranno ad aumentare. È giunto il momento di dire basta.»

Una protesta che può partire solo dal basso



In mancanza di un intervento normativo o di una tutela legale forte da parte degli organi di vigilanza e delle associazioni dei consumatori, l’unica arma rimasta nelle mani dei tifosi è la protesta pacifica ma incisiva: la disdetta di massa. Molti utenti si stanno già organizzando per non rinnovare i contratti in scadenza ad agosto, preferendo rinunciare alle trasmissioni live piuttosto che assecondare logiche di mercato sempre più aggressive e prive di rispetto per gli utenti storici.

Il calcio in Italia è sempre stato un rito popolare, accessibile a chiunque. Trasformarlo in un bene di lusso per pochi intimi rischia di allontanare definitivamente le nuove generazioni e di spegnere quella passione che è il vero e unico motore di tutto il movimento sportivo.