BOLLETTANDO

Allenatore Napoli, i bookmaker accendono il duello: Allegri (2,00) tallona il favorito Italiano

Vincenzo Letizia 28 Maggio 2026 0 41 sec read

ROMA – Allegri o Italiano, Italiano o Allegri. Dimenticate i colpi di scena a sorpresa: la corsa alla panchina del Napoli si è trasformata in una volata a due. Vincenzo Italiano è sempre il favorito dei betting analyst di Better e Betflag, che lo vedono – si legge su Agipronews – sulla panchina partenopea a 1,30, quota però leggermente in salita rispetto all’1,20 di 24 ore fa. Dall’altra Massimiliano Allegri, che passa da 3,00 a 2,00, resta un’ombra ingombrante che si fa sempre più vicina. Il tecnico ex Milan è sempre stato un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis e ha il vantaggio, rispetto al rivale, di essere libero da qualsiasi vincolo contrattuale, mentre per avere il tecnico nativo di Karlsruhe a Napoli, bisognerà anche vedere le intenzioni del Bologna, società con il quale Italiano ha un contratto fino a giugno 2027.

 

EMT/Agipro

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

SNAI – Speciale Napoli 2017/18 Per i quotisti ancora al top l’attacco di Sarri

Milano, 14 giugno 2017 – Antagonista o protagonista a seconda dei casi. Ma comunque sempre ai vertici della lavagna scommesse. Il giudizio dei bookmaker sul […]

14 Giugno 2017 0 1 min read

L’EDITORIALE – Ritorno al futuro: l’identità perduta del calcio italiano tra frontiere aperte e crisi azzurra

L’apertura agli stranieri del 1980 ha cambiato il volto della Serie A. Oggi, con le Nazionali in bilico, è tempo di riflettere su tetti minimi e identità sportiva.

29 Marzo 2026 0 1 min read

IL FISCHIETTO- Cagliari vs Napoli affidata all’arbitro Mariani di Aprilia, al Var Marini

Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara dell’anticipo di domani fra Cagliari e Napoli, che aprirà la trentesima giornata di campionato 2025/2026. Per il fischietto […]

19 Marzo 2026 0 31 sec read

Incontro tra Presidente e allenatore – Fissato, per fine campionato, il summit tra De Laurentiis e Conte per decidere il futuro del Napoli

A fine campionato, ovvero dopo l’ultima gara in calendario, tra il Napoli e l’Udinese del 24 maggio prossimo, ci sarà il summit tra il presidente […]

9 Aprile 2026 0 53 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui