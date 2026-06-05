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ANTEPRIMA PA – Il Napoli non aspetta in eterno: De Laurentiis-Allegri, ultimatum implicito. E rispunta l’ombra di Palladino

Vincenzo Letizia 5 Giugno 2026 0 1 min read

Passano le ore, i giorni e Allegri non riesce a risolvere il suo contratto con il Milan. E l’impressione è che si possa andare ancora per le lunghe.
Aurelio De Laurentiis si sta stufando. L’indiscrezione che filtra dagli ambienti vicini a Castel Volturno racconta di un presidente arrivato ormai al limite della tolleranza per quanto riguarda la questione legata al nuovo allenatore. Il nome in cima alla lista dei desideri resta ovviamente quello di Massimiliano Allegri, ma i tempi della diplomazia e delle attese stanno per scadere.
L’impressione generale è che l’accordo con il tecnico livornese sia assolutamente fattibile e che le parti siano vicine, ma il matrimonio non potrà concretizzarsi se Allegri non romperà gli indugi a stretto giro di posta. Chi conosce il modus operandi del patron azzurro sa perfettamente che De Laurentiis ha già teso l’elastico dell’attesa ben oltre i suoi standard abituali. Il Napoli ha fretta di programmare la stagione del riscatto e non può permettersi di rimanere ostaggio dei tentennamenti altrui.
Proprio per questo motivo, la macchina societaria ha già attivato il piano di riserva. Secondo le ultime indiscrezioni, è stato formalmente allertato Raffaele Palladino. Il tecnico campano, profilo giovane e tatticamente moderno che gode della stima della dirigenza, sarebbe pronto a subentrare e a legarsi ai colori azzurri qualora la trattativa principale dovesse subire ulteriori rallentamenti o naufragare definitivamente. I prossimi giorni – se non le prossime ore – saranno decisivi: o dentro il “maxi” progetto con Allegri, o si virerà con decisione sulla linea verde e affamata di Palladino. Il countdown è iniziato.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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