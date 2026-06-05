CALENDARIO SERIE A 2026/27: sorteggio, big match e date della nuova stagione

Il sipario sulla nuova stagione calcistica si alza ufficialmente da Parma. Nella splendida cornice del Teatro Regio, nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A, è stato infatti sorteggiato il calendario del campionato Serie A Enilive 2026/2027.

L’evento, trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A, è stato condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, alla presenza dei vertici del calcio italiano — tra cui il presidente della Lega Ezio Simonelli, l’a.d. Luigi De Siervo e l’Head of Competitions Andrea Butti — insieme a Stefano Ballista, a.d. di Enilive. A commentare i sorteggi in studio, due Ambassador d’eccezione: Christian Vieri e Ciro Ferrara.

Le date chiave: si parte ad agosto

Il semaforo verde per il prossimo campionato scatterà nel fine settimana del 22-23 agosto 2026, mentre l’ultima giornata si disputerà nel weekend del 30 maggio 2027.

Confermato il formato del calendario asimmetrico, che vedrà la sequenza delle gare del girone di ritorno completamente diversa da quella dell’andata. Saranno soltanto due i turni infrasettimanali in programma: il primo alla 9ª giornata (28 ottobre 2026) e il secondo, come da tradizione, nel giorno dell’Epifania per la 19ª giornata (6 gennaio 2027).

Importante novità sul fronte delle soste per le Nazionali, che scendono da quattro a tre: i blocchi di settembre e ottobre sono stati infatti accorpati in due settimane consecutive, precisamente tra il 27 settembre e il 4 ottobre.

I criteri del sorteggio e i paletti europei

La Lega ha confermato rigidi paletti per tutelare i club impegnati nelle competizioni europee e garantire la regolarità del torneo. Non si potranno sfidare le squadre iscritte alla Champions League con quelle impegnate in Europa League nella 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª giornata. Inoltre, è stata ribadita l’impossibilità di disputare i derby cittadini alla prima e all’ultima giornata, così come nel turno infrasettimanale feriale.

Il programma della 1ª giornata (22-23 agosto 2026)

Il primo turno offre subito incroci ad altissima tensione e banchi di prova importanti per le big:

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Lazio

Frosinone – Juventus

Genoa – Napoli

Inter – Monza

Parma – Cagliari

Roma – Fiorentina

Torino – Milan

Udinese – Como

Venezia – Lecce

I campioni in carica dell’Inter debutteranno a San Siro nel derby lombardo contro il Monza, mentre il Milan di scena a Torino sponda granata. Subito scontri diretti per l’Europa con Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio. La Juventus di Thiago Motta battezzerà invece lo stadio della neopromossa Frosinone.

Focus Napoli: avvio di fuoco e subito scontro Scudetto

Per il Napoli si prospetta un inizio di campionato decisamente dinamico e stimolante. Il debutto dei partenopei avverrà a Marassi contro il sempre ostico Genoa.

Il vero spettacolo per i tifosi azzurri arriverà però nelle settimane successive. Alla seconda giornata ci sarà l’esordio stagionale al Maradona contro il neopromosso Como, ma i riflettori sono già tutti puntati sulla terza giornata: il calendario ha infatti riservato il primo grandissimo big match del campionato, la supersfida Inter – Napoli, un incrocio che potrebbe già dare le prime precise indicazioni sulle gerarchie della nuova Serie A.