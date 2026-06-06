LA NUOVA SERIE A – Inizio in salita per gli azzurri che, nelle prime tre giornate, giocheranno a Genova, poi in casa col Como e quindi al Meazza con l’Inter

Sarà certamente un inizio in salita per il Napoli, nella nuova serie A, 26/27, varata ieri, a Parma. Gli azzurri ripartiranno da Marassi, incontrando il Genoa, poi alla seconda affronteranno il sorprendente Como di Fabregas, a Fuorigrotta ed alla terza, trasferta difficilissima a San Siro con i campioni d’Italia. Nella quarta giornata ci sarà Napoli-Bologna., mentre nella quinta spazio a Fiorentina-Napoli. Dall’ottavo turno in poi, altri big match importantissimi con Napoli-Roma, Juve-Napoli alla decima, Napoli-Milan alla 15esima, dopodiché, al Maradona, sarà ospite l’Atalanta degli ex Sarri e Giuntoli. Intanto non si sbroglia il nodo Allegri – Milan, il tecnico livornese, per ora, resta un tesserato del club rossonero, una sorta di ostaggio che impedisce al presidente di dare l’annuncio ufficiale di Max sulla panchina azzurra. Aurelio De Laurentis comincia a stufarsi di questa situazione che, se andasse ancora per le lunghe, chissà cosa potrebbe accadere.