Schedine, bandiere e cuori in gioco: la poesia di un calcio senza tempo

Vincenzo Letizia 13 Novembre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Guardando quella schedina ingiallita dell’11 novembre 1979, non si vede solo una serie di 1, X e 2. Si intravede un’epoca in cui il calcio era poesia quotidiana, un rito collettivo che univa intere città davanti a un televisore in bianco e nero o su un piccolo tavolo di cucina, con la matita tremante e il cuore in gola.

Ricordo con tenerezza mio nonno, che mi chiedeva di scrivere la schedina per lui e poi ne faceva fare una anche a me. Nel mentre, tra un 1 e un X, mi raccontava di Levratto, di Combi, di Rosetta e di Caligaris, trasformando quei nomi in eroi immortali e quel gesto semplice in un rito d’amore e memoria familiare.

Non c’era VAR a fermare l’attimo, né riprese infinite a smontare l’istante di gloria di un attaccante. Le partite iniziavano e finivano senza pause, e ogni errore dell’arbitro era un dettaglio da raccontare tra amici, un piccolo dramma umano che aggiungeva pathos alle domeniche di campionato.

Allora le bandiere avevano un peso reale: appartenenza, orgoglio, e la promessa silenziosa che, in qualunque angolo dello stadio, c’era qualcuno che tifava come te, che soffriva come te, che urlava con te. Lo spezzatino televisivo era ancora un concetto lontano: una partita era un evento, e la domenica aveva il suo ritmo sacro, scandito dal fischio d’inizio e dal caffè della sera.

Quella schedina è un piccolo oggetto del desiderio, un frammento di storia che racconta la semplicità e la magia di un calcio che oggi, forse, conosciamo solo attraverso le storie dei nostri genitori, le foto sbiadite, le emozioni di chi c’era davvero. È il ricordo di un tempo in cui vincere o perdere era un gioco, un’emozione pura, senza algoritmi o statistiche ossessive, dove contava solo il cuore.

Rivisitando quei numeri, quegli spazi vuoti e quegli incroci di matita, ci accorgiamo che il calcio romantico non è morto: vive ancora nelle nostre memorie, negli applausi fragorosi di uno stadio pieno, nelle bandiere che sventolano, nel brivido di una schedina compilata con speranza e trepidazione e nel ricordo tenero di chi ci ha insegnato ad amare questo gioco.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

