LE INTERVISTE – Torino, Asllani esalta il gruppo: “Serviva vincere, lo abbiamo fatto insieme”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 50 sec read

Kristjan Asllani non nasconde l’emozione: «Era fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme». Le sue parole, affidate ai microfoni di DAZN, risuonano come il sigillo sull’ultima prestazione del Torino, capace di piegare il Napoli in un match dal peso specifico elevato.

Il centrocampista albanese enfatizza il valore di gruppo: «Siamo un grande gruppo. C’è stato rammarico contro la Lazio, oggi siamo veramente contenti di aver vinto».  Per Asllani, dunque, la vittoria nasce da una volontà corale e da un desiderio condiviso di riscatto dopo la sconfitta subita nella trasferta capitolina.

Domanda inevitabile: se il successo (quel giorno) farà piacere ai suoi ex compagni dell’Inter. Asllani risponde con rispetto e sportività: «Ho tanto rispetto per tutte le squadre — magari gli manderò un messaggio. Gli faccio il mio in bocca al lupo per la gara di stasera contro la Roma che vedrò».

Con qusta vittoria, il Torino non soltanto conquista tre punti — ma ribadisce uno spirito che nelle battute difficili può fare la differenza.

