LE INTERVISTE – Napoli, Beukema: «Abbiamo dominato, ma negli ultimi venti metri dobbiamo essere più incisivi»

Nel post-gara ai microfoni di DAZN, Sam Beukema – difensore del Napoli – esprime sentimenti contrastanti dopo la sconfitta contro il Torino. Pur riconoscendo il netto predominio della sua squadra sul piano del possesso e delle occasioni, invita a non cadere in facili entusiasmi e sottolinea la necessità di migliorare nella fase decisiva dell’azione.

> «Abbiamo dominato quasi tutta la partita – afferma Beukema – però il mister ha ragione: non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare in questo.»

Arrivato in una squadra campione in carica, il difensore olandese racconta anche del suo inserimento: «Abbiamo un bel gruppo, siamo fortunati perché ci aiutano molto. Ora sto giocando un po’ di più. Mi sento sempre meglio dopo ogni partita, sto capendo quello che vuole il mister, e lo stesso vale per gli altri».

