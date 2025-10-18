LE INTERVISTE – Torino, Baroni: “Vogliamo tutto e subito, ma non è mai facile. Possiamo migliorare molto”

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Napoli, sottolineando l’importanza del risultato e la necessità di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. Il tecnico ha evidenziato come la squadra stia cercando di trovare la giusta alchimia, nonostante i cambiamenti e le difficoltà incontrate.

“Si vuole sempre tutto e subito, ma non è mai facile anche perché abbiamo cambiato tanto”, ha dichiarato Baroni. “Asllani non faceva tre partite di fila da tre anni, la continuità e la capacità di dare minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci hanno fatto pagare delle situazioni, ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio pieno come quello di oggi.”

Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza della dedizione e della compattezza mostrata dalla squadra nella partita contro il Napoli, definendo la vittoria come fondamentale per il proseguimento del progetto tecnico. “Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante”, ha aggiunto Baroni.

Con questa vittoria, il Torino si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, consapevole che il percorso di crescita continua e che ogni partita rappresenta un’opportunità per migliorare.