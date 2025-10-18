NEWS

LE INTERVISTE – Torino, Baroni: “Vogliamo tutto e subito, ma non è mai facile. Possiamo migliorare molto”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 1 min read

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Napoli, sottolineando l’importanza del risultato e la necessità di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. Il tecnico ha evidenziato come la squadra stia cercando di trovare la giusta alchimia, nonostante i cambiamenti e le difficoltà incontrate.

“Si vuole sempre tutto e subito, ma non è mai facile anche perché abbiamo cambiato tanto”, ha dichiarato Baroni. “Asllani non faceva tre partite di fila da tre anni, la continuità e la capacità di dare minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci hanno fatto pagare delle situazioni, ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio pieno come quello di oggi.”

Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza della dedizione e della compattezza mostrata dalla squadra nella partita contro il Napoli, definendo la vittoria come fondamentale per il proseguimento del progetto tecnico. “Serviva dedizione e compattezza contro il Napoli: vittoria importante”, ha aggiunto Baroni.

Con questa vittoria, il Torino si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, consapevole che il percorso di crescita continua e che ogni partita rappresenta un’opportunità per migliorare.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Osservatori juventini a Bologna per seguire un obiettivo del Napoli

Amadou Diawara nel mirino della Juventus. Il guineano classe ’97 è una delle sorprese più belle di questo campionato, non a caso è finito al centro […]

14 Maggio 2016 0 22 sec read

Ivan Zazzaroni: “Napoli, un solo rimpianto dopo il pari di Belgrado…”

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista “Deluso dal pari del Napoli contro la Stella Rossa? E perchè mai? Il […]

19 Settembre 2018 0 1 min read

Mandato: “Napoli-Lazio, la differenza la può fare il pubblico, sulla conferenza congiunta…”

TOMMASO MANDATO, agente FIFA, presidente Sportform, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi […]

27 Maggio 2015 0 1 min read

Ciro Venerato: “Gli ottimi rapporti tra la famiglia di Higuain e De Laurentiis potrebbero avere grande forza”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai “Prima del derby, non ricordo grandi […]

31 Marzo 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui