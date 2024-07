Castel di Sangro – Domani nuovo raduno degli azzurri e poi partenza per l’Abruzzo in vista della seconda fase della preparazione

Dopo i tre giorni liberi concessi da mister Conte, gli azzurri si raduneranno domani 25 luglio, per poi partire alla volta dell‘Abruzzo per raggiungere, in bus, l’amena cittadina di Castel di Sangro, che dal 2020 è divenuta la seconda sede del ritiro precampionato del Napoli. La squadra si fermerà nella località montanara fino al 9 del mese prossimo. Già in mattinata, ci sarà il primo allenamento allo stadio Teofilo Pastino, teatro delle tre amichevoli internazionali, che precederanno l’esordio in Coppa Italia, con il Modena, al Maradona, previsto per il 10 agosto. Data la vicinanza da Napoli, si prevedono oltre 140mila tifosi azzurri al seguito dei loro beniamini, con una media di 10mila presenze al giorno. Ultimamente, è stato anche approvato il piano di sicurezza nel corso di un vertice in Prefettura. Oltre alle partite, sono stati programmati degli eventi, tra cui un convegno nel quale si parlerà di economia applicata al calcio e la festa per il compleanno dell’allenatore salentino che cade l’ultimo giorno di luglio. Infine, ci saranno 3 incontri che si terranno in piazza: uno con il tecnico ed il suo staff e gli altri due con i calciatori. Ricordiamo che si aggregheranno alla rosa, pure i nazionali, reduci dall’europeo, tranne Olivera.